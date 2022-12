Mi voz es herencia de mi papá: Poncho Rentería

El exparlamentario Rentería es un personaje muy famoso en el periodismo nacional, su inteligencia, su carisma y su peculiar voz lo hace una persona inconfundible.



“Mi voz es herencia de mi papá, con esta voz me he levantado más de 4 mujeres bonitas”, afirmó Poncho.



El oriundo de Tuluá comentó cómo fue su vida y cómo llegó a tener el éxito que tiene en la actualidad.



“Me vengo a Bogotá tuve que comenzar como vendedor de enciclopedias. Ganaba buen dinero, aproximadamente dos salarios mínimos en la actualidad (…). Yo nunca he sido hijo de papi, tengo talento y éxito por mí mismo, tanto así que don Hernando Santos Castillo me llamó a escribir en una entrevista que tenía Diana Turbay en El Tiempo. Y no me llamaron por mis lindos ojos”, añadió.



No todo fue éxito y glamour en la vida de Poncho Rentería, como la mayoría de los colombianos pasó un tiempo de escases económica.



“Antes de mi éxito tuve una época de pobreza, viví en el centro de Bogotá en una pensión, luego viví con 6 caleños en un apartamento en chapinero. Sin embargo tuve una madrina social en Bogotá que se llamaba Ivonne Nichols quién me llevó a Carvajal y Compañía. Allí conocí al gerente de ventas, Horacio Noreña y le dije que yo era mejor que todos sus vendedores y en esta empresa gané muy buen dinero”, afirmó.



Cabe resaltar que Poncho intentó cambiar el nombre de Carvajal y Compañía a Carvajales Rentería “Fue por eso que me echaron”.



Por último, el columnista y periodista de El Tiempo enfatizó sobre su libro:



“Hice un libro sobre García Márquez en 1979, tan bueno el libro que me entrevistó para la revista Alternativa el antipático de Antonio caballero, tan bueno el libro que el antipático de Enrique Santos Calderón aprobó el libro para que fuera promocionado por la revista Alternativa en donde estaban los más lúcidos. Es allí en donde sello mi amistad con Santos Calderón”, afirmó.