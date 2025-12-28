Misteriosa mujer hace revelación sobre accidente de bus donde murieron 17 personas en Antioquia

La tragedia registrada en la madrugada del 14 de diciembre en el sector El Chispero, jurisdicción de Remedios, nordeste de Antioquia, dejó en evidencia graves fallas técnicas y operativas en el bus de servicios especiales que cayó a un abismo de más de 40 metros.

El accidente cobró la vida de 17 personas, entre ellas el conductor y 16 jóvenes recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de una excursión de grado en Tolú y Coveñas. Otras 20 personas resultaron heridas. El vehículo transportaba a 39 pasajeros al momento del siniestro.

Ante la confusión de las personas frente a las causas del siniestro, una misteriosa mujer apareció en comentarios de redes sociales afirmando conocer lo que pasó ese día y compartiendo su versión. Según dijo: “Para los que lo juzgan, les comento lo que hizo este señor. De su propio bolsillo trató de reparar el carro, porque en al menos diez ocasiones le negaron el relevo del vehículo y, además, lo amenazaron con despedirlo. ¿Por qué decidieron viajar de noche? Porque desde horas de la tarde ya circulaban en redes sociales y en las noticias alertas sobre un posible paro armado de 72 horas".

Además, añadió que "él tomó la decisión de regresar a Medellín con la esperanza de llevar sanos y salvos a esos niños. Quienes saben de vehículos, y más aún de motores térmicos, pueden decir qué ocurre cuando un bus circula de noche sin aire acondicionado: los vidrios se empañan por completo. Por eso se mantenía abierta la puerta de ingreso y las escotillas".



“Que iba a alta velocidad… falso. El bus no saltó al vacío; se deslizó sobre la montaña y dejó un rastro de destrucción desde el inicio del desfiladero, lo cual indica que su velocidad era mínima. Además, una salida a más de 100 km/h habría multiplicado por diez el impacto contra las rocas", finalizó.

Mensajes de amigos del conductor que transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño

Las primeras conclusiones de la Superintendencia de Transporte revelaron que el automotor presentaba múltiples irregularidades que comprometían seriamente la seguridad de los ocupantes. De acuerdo con el superintendente Alfredo Piñeres, el bus no cumplía ni siquiera con el 20 % de los requisitos técnico-mecánicos exigidos por la normativa vigente.

Las inspecciones detectaron fallas estructurales en el sistema de frenos, problemas en la suspensión, llantas en mal estado y la ausencia de elementos básicos de seguridad como cinturones en las sillas, salidas de emergencia en las ventanas y extintores. Pese a estas condiciones, el vehículo había sido avalado meses atrás por el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Servisuper.

"Ese bus no tenía cinturones en las sillas, no tenía salida de emergencia en las ventanas, no cumplía con los estándares que debe cumplir un vehículo de estos para prestar el servicio. Luego, con respecto a la empresa, nos dimos cuenta que ese bus ya había tenido siniestros en años anteriores, tuvo en el 2021 uno con heridos, tuvo uno en el 2023 también con heridos", dijo Piñeres en Noticias Caracol.

Además, los registros del sistema GPS evidenciaron que el bus circulaba a una velocidad superior a la permitida segundos antes del accidente, lo que redujo las posibilidades de maniobra. Ante la magnitud de las fallas detectadas, la Superintendencia de Transporte ordenó la suspensión preventiva por seis meses de la empresa Precoltur y del CDA involucrado, mientras avanzan los procesos sancionatorios y las investigaciones de fondo.