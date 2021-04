Motín en La Modelo: los testimonios y pruebas de la noche de terror que vivieron guardias e internos

El 21 y 22 de marzo del 2020, en una noche marcada por el terror, se presentó un motín en la cárcel La Modelo de Bogotá , donde sobre las 8:56 empezó un enfrentamiento entre los guardias y los internos, quienes un año después, contaron sus versiones de lo sucedido.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a 270 horas de videos de las cámaras internas de La Modelo, además de documentos forenses y testimonios de los sobrevivientes, quienes narraron los trágicos hechos.

Dichos relatos dan cuenta de cómo pasaron las cosas, cómo los reclusos salieron de los patios, treparon los muros y barreras de la cárcel. Una vez empezó, sobre las 9:15 de la noche, La Modelo entró en caos.

“La Modelo dejó sola a la guardia sabiendo que se iban a amotinar. La información del motín estaba rondando hace varios días y en la relación general diaria nos habían informado. No había puesto de mando unificado. Nadie nos dio instrucciones. Todo el mundo hacía lo que mejor le parecía, disparaban por todos lados, se fue la luz”, reveló un funcionario del Inpec .

Según las pruebas recolectadas por Noticias Caracol, “las cámaras registraron las primeras detenciones de amotinados. En la reja uno, un funcionario del Inpec arrastró a un recluso ya indefenso y aparentemente inconsciente mientras otro guardia lo pateaba”.

“Entre las 9:50 y las 10:46 de la noche, los videos grabados desde la garita tres registraron una secuencia de excesos e irregularidades contra los internos. Primero, dos guardias golpearon con sus bolillos a un recluso tirado en el suelo, indefenso. Un minuto después, en ese mismo lugar, un guardia pateó con fuerza a un interno que estaba en el suelo”, reveló el informe de La Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

El guardia Esteban Mateus también dio su testimonio, recordando cómo casi muere quemado al ser interceptado por varios reclusos que le pidieron su arma mientras lo amenazaban con matarlo.

“Ya después de eso ellos rompen la puerta, prenden colchonetas y me empiezan a quemar. Yo sentí como estar en una olla exprés. El respirar, el dolor, desesperación. Yo pienso en mi familia y en muchas cosas. Lo que le pido a mi Dios es que no merecía morir así”, relató.

“Yo abro la tapa de la garita y les empiezo a disparar a ellos para que no se me vayan a subir, porque si ellos se subían, me mataban y si yo me bajaba y les entregaba el arma, me mataban también. No podía hacer nada”, agregó Mateus.

Los videos de las cámaras también registraron los momentos en que un grupo de guardias golpeó con patadas y bolillazos a los detenidos que “ya estaban indefensos y en el suelo” y a varios de ellos los “desnudaron en medio de una noche en la que la temperatura bajó hasta los seis grados. Según el registro de la cámara, la golpiza se prolongó por varios minutos”.

“La orden era darles duro a los internos (…) En la parte interna se dio palo a todos, a todo el que se pudiera”, afirmó el funcionario del Inpec.

De acuerdo a los protocolos establecidos para estos casos, los guardias solo pueden usar la fuerza letal cuando su propia vida o la de alguien más están en riesgo, según explicó Karen Arias, la funcionaria del Inpec a cargo de los derechos humanos en La Modelo.

“Podemos hacer uso de la fuerza siempre y cuando tenga una circunstancia donde la vida mía corre peligro y la vida de terceros y, en este caso, pues se evidenció muchas cosas, de que obviamente la vida mía corría peligro y también la de otras personas”.

“Mucha guardia se dio garra disparando”, expresó otro de los testigos a Noticias Caracol, añadiendo que “os auxiliares bachilleres de la guardia no tenían por qué estar en las garitas, para eso es la guardia. Fue un abuso de la fuerza para tomar el control”.