Muere reconocida presentadora de televisión e influencer a los 21 años: esto se sabe

La repentina muerte de una joven presentadora de televisión e influencer ha conmocionado a la opinión pública. La noticia se conoció este miércoles, cuando fue hallada sin vida en su propia vivienda, lo que desató una oleada de mensajes de incredulidad y tristeza en redes sociales.

Se trata de Jenifer Nicole Rivas, de 21 años, quien era originaria de la colonia Estanzuela, en Tegucigalpa, y que en los últimos años había logrado reconocimiento tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales.

Según versiones preliminares, la joven habría sufrido una crisis epiléptica, condición de salud que padecía desde hace varios años. Las autoridades señalaron que se trató de una muerte natural y, por ello, no se le practicará autopsia.

Rivas se destacaba como estudiante de Periodismo y se desempeñaba como presentadora del noticiero matinal en el canal CHTV, medio que lamentó profundamente su fallecimiento.



Foto: Captura de redes sociales

“Desde CHTV nos solidarizamos con su familia y amigos y deseamos el descanso celestial para Rivas”, expresó la cadena a través de un comunicado en sus redes sociales.

Además de su labor en televisión, la joven había construido una sólida presencia en redes sociales. En TikTok acumulaba más de 100.000 seguidores y en Instagram superaba los 16.000.

Sus últimas publicaciones, compartidas horas antes de su fallecimiento, ahora se encuentran inundadas de mensajes de despedida y muestras de cariño por parte de su comunidad digital.

Foto: Captura de redes sociales

Uno de los últimos momentos que compartió con sus seguidores fue en una cancha de pádel, donde lucía una falda azul y una blusa deportiva color café. Según relataron sus colegas, en ese entrenamiento se encontraba en aparente buen estado de salud, lo que hace aún más sorpresivo el desenlace.

La universidad donde adelantaba sus estudios de Periodismo también expresó su pesar y envió un mensaje de solidaridad a familiares y amigos.

Hoy, las redes sociales se han convertido en el principal espacio de despedida. Miles de usuarios la recuerdan como una joven alegre, apasionada por la comunicación y con un prometedor futuro que quedó truncado de manera inesperada.