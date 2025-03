Mujer adicta al café fue al médico y descubrió lo peor: el diagnóstico fue devastador

Abi Feltham, una londinense de 37 años, creyó que sus fuertes dolores de cabeza eran por abstinencia a la cafeína. La realidad era mucho más grave: un cáncer cerebral incurable. La mujer, convertida en influencer, comparte su historia para inspirar a otros.

La mujer consumía hasta 12 tazas de café al día cuando decidió reducir su adicción. Sin embargo, al dejar la bebida, aparecieron síntomas alarmantes: migrañas intensas, visión borrosa y dificultad para caminar, al punto de necesitar ayuda de su novio.

Preocupada, acudió a un oftalmólogo, quien descubrió que sus nervios ópticos estaban inflamados y que podría haber presión elevada en su cerebro. La derivación a un neurólogo confirmó sus peores temores: un tumor cerebral agresivo.

Mujer adicta al café fue al médico Foto: Instagram

Un diagnóstico que lo cambió todo

Tras una cirugía de emergencia, los análisis revelaron que el tumor era canceroso. Abi fue diagnosticada con un oligodendroglioma grado 3, un cáncer cerebral incurable con una esperanza de vida promedio de 5 años o más.

Publicidad

Pero en lugar de hundirse, Abi encontró un nuevo propósito. La mujer estaba decidida a crear conciencia sobre los tumores cerebrales y compartió su experiencia en redes sociales. Actualmente es embajadora de la Investigación de Tumores Cerebrales en el Reino Unido y una voz influyente, con miles de seguidores en Instagram.

"Pasé gran parte de mi vida huyendo de mí misma, sumida en el odio. Ahora, el cáncer me hizo agradecida, positiva, incluso feliz. No recomiendo contraer cáncer para cambiar, pero definitivamente ha funcionado", dijo Abi Feltham en una entrevista con el medio The Sun.