Mujer agredió a gerente de famoso restaurante por insólita razón; hay video

Un altercado en el interior de un McDonald's en Santa Ana, California, se volvió viral en redes sociales tras que una funcionara del reconocido establecimiento fuese agredida por una mujer que respondió de manera violenta a un rechazo por parte del local.

Fue el 27 de octubre, ella llegó al sitio y la pelea comenzó porque le pidió más bolsas de salsa de tomate, pero esta petición fue denegada lo que causó malestar entre las partes y un rifirrafe de palabras, que terminó en la mujer lanzando un vaso de gaseosa fría encima de la gerente del establecimiento, que, según el reporte de la Policía, ella la golpeó y casi lo asfixió durante el altercado.

Otra versión indicó que ella habría hecho un pedido en línea y llegó a pedir el reemboloso de dos sándwiches, que al ver la negativa le lanzó fue un vaso de café caliente.

La mujer huyó del establecimiento luego de lo sucedido y a través de cámaras de seguridad buscan dar con ella lo más pronto posible para que responda por este hecho. Asimismo, el establecimiento indicó que no se permitirá personal cerca al personal para reclamos por motivos de seguridad, lo cual generó un debate en redes sociales si "debían pagar justos por pecadores".



Por su parte, las autoridades locales hicieron un llamado a la tolerancia por más mínimo que sea el requerimiento debido a que lo más importante debía ser la "integridad física y mental" de las personas, por encima de las cosas materiales.

"Por qué nadie en ese país supuestamente primer mundista hace algo"; "Deberían implementar una ley para parar esto, ya que se está viendo mucho en cafeterias y restaurantes"; "En serio, aquí se ven casos de agresión, pero no sé que pasa en USA que llegan a este nivel", fueron algunos comentarios que se generaron por esta situación.