En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Mujer agredió a gerente de famoso restaurante por insólita razón; hay video

Mujer agredió a gerente de famoso restaurante por insólita razón; hay video

La mujer empujó al encargado, lo golpeó y casi lo asfixió durante el altercado, según dio a conocer a la Policía. Buscan capturarla pronto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad