Mujer alquiló habitación con gran "vista al mar" y resultó estafada: este es el video

En redes sociales se ven todo tipo de videos. En esta ocasión, Clarisa Murgia, una turista argentina, recurrió a una conocida aplicación de viajes para reservar lo que creía sería el lugar perfecto para sus vacaciones en Italia. Sin embargo, lo que encontró al llegar fue una desagradable sorpresa: un apartamento que prometía "vistas al mar", pero que en realidad estaba muy lejos de cumplir esa promesa.

En un video compartido en TikTok, la mujer mostró la decepcionante realidad del apartamento que alquiló a través de Airbnb. Al principio, las imágenes parecen mostrar un balcón con una vista panorámica al mar, pero al salir al exterior, descubrió que en lugar del océano, solo se veía un patio interior y una gran lona con una foto del mar impresa en la fachada del edificio de enfrente.

"Me siento estafada chicos", expresó la mujer en el video, donde muestra con humor la situación a la que fue sometida. La publicación se volvió viral rápidamente, acumulando millones de visualizaciones y generando reacciones diversas entre los usuarios de la red social. Hasta el momento, no se sabe qué sucedió después.

Vea el video:

"Ni Judas se atrevió a tanto", "Es que era el mar de sus mentiras", "Es que no es mar, es lago", "Tiene vista al mar, pero no dije que el mar fuera real 🙏", "Sirve para la foto", "No veo fallas en su lógica, cumplió lo que prometió", son alguno de los comentarios que se leen en el video.