Mujer confundió a motociclista con ladrón y protagonizó cómica huida: todo quedó en video

En medio de la ola de inseguridad que atraviesa Colombia, donde a diario se registran todo tipo de robos en distintas ciudades, muchos de los cuales terminan trágicamente, un nuevo incidente ha causado risas en las redes sociales y no tardó en hacerse viral.

El evento, capturado en video, muestra a una señora caminando cuando un joven llega en su moto y pasa a su lado. La mujer, pensando que el motociclista era un ladrón, se asustó y salió corriendo.

Mientras la mujer se alejaba a toda velocidad, el motociclista se quedó mirándola sorprendido. El joven, lejos de tener intenciones delictivas, solo quería parquear su moto en un garaje cercano. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de junio a las 3:24 de la tarde, según se ve en el video, pero, hasta el momento, no conoce en qué ciudad habría sucedido.

Vea el video:

El clip, que dura apenas unos segundos, ha sido compartido miles de veces, generando una ola de comentarios y memes. Muchos usuarios han señalado que la reacción de la mujer es comprensible dada la situación de inseguridad que se vive en el país.

“Yo actuaría igual”, “Bien por la señora por esa precaución”, “Jajajaja a mi me pasó una vez eso y al man le dio rabia”, “Es Latinoamérica, qué esperan”, “Correría más rápido”, “Es muy triste andar así”, “Y he hecho eso varias veces”, Mi veci venga que no es pa eso 🏃‍♀️🤷‍♀️", son algunas de las reacciones que se leen en redes sociales por el video viral.