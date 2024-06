Mujer descubrió que su prometido le era infiel y canceló la boda, pero no la fiesta

Rossy Puente, una joven de Monterrey, en México, sorprendió a todos al tomar una decisión poco convencional después de descubrir que su prometido le era infiel. Tras 11 años de relación y con todos los preparativos listos para su boda, Rossy decidió cancelar el enlace matrimonial pero mantener la fiesta que ya estaba organizada.

La boda estaba programada para el 3 de agosto de este año, sin embargo, la infidelidad de su prometido llevó a la joven a cancelar el matrimonio. Lejos de dejar que la situación la derrotara, Rossy transformó el evento en una “no boda”, aprovechando que todos los preparativos ya estaban pagados y buscando recuperar parte de los gastos.

A través de las redes sociales, Rossy hizo un llamado a la “No Boda”, anunciando que la entrada al evento costaría 750 pesos mexicanos por persona, especificando que solo sería para adultos. El costo de la entrada incluye un menú de cuatro tiempos, barra libre con una selección variada de bebidas y música en vivo a cargo de “Campos Banda”.

Rossy prometió una noche llena de diversión, lo que ha generado una avalancha de comentarios en las redes. Muchos aplaudieron su actitud positiva y su original iniciativa, mientras que otros criticaron el alto costo del evento, señalando que ya no habría el tradicional lanzamiento del ramo.

A pesar de las críticas, la respuesta al evento fue abrumadora. Rossy anunció con gratitud que se habían vendido todos los boletos disponibles: “Infinitamente agradecida con cada uno de ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Nos vamos a divertir muchísimo”, compartió en sus redes sociales.

Michos internautas se mostraron sorprendidos con la iniciativa y algunos, que no lo lograron conseguir boletas, le pidieron a la joven habilitar más cupos. "Debería de haber una 'No despedida' para todas las que no alcanzamos", dijo una usuaria.