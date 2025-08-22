Mujer expuso a su amante en pleno en vivo en Facebook: “Es casado, pero está conmigo”

Las redes sociales vuelven a ser escenario de una polémica historia de infidelidad que rápidamente se viralizó. En esta ocasión, el hecho ocurrió en Umán, Yucatán (México), donde una mujer decidió exponer públicamente a su amante en plena transmisión en vivo por Facebook durante la celebración de su cumpleaños número 41.

El video, compartido en la cuenta de X @QuePocaMadre_Mx, muestra a la mujer mientras asegura que el hombre, a pesar de estar casado, mantiene una relación con ella. “El que no puede estar sin su mujer y no puede estar sin mí”, expresó frente a la cámara, presumiendo que su pareja le estaba organizando la fiesta.

El señalado, visiblemente incómodo al darse cuenta de que estaba siendo evidenciado en vivo, se cubrió el rostro con una gorra e intentó detener la grabación. Sin embargo, la mujer insistió en mostrarlo y dijo: “Casadito, casadito, pero está conmigo. Mira bebé, dónde está tu marido”, mientras trataba de retirarle la gorra con la que se ocultaba.

La situación escaló cuando el hombre reaccionó con violencia, forcejeando con la cumpleañera en un intento por quitarle el celular y cortar la transmisión. El video se interrumpe en ese momento, sin sabe qué sucedió después.

🚨😱‼️EL CUERNO LO EXHIBE EN PLENA TRANSMISIÓN DE FACEBOOK‼️😱📱



📌 Un video se volvió viral en redes sociales, donde una mujer expuso a su que mantiene una relación con ella, pese a estar casado.

📍 Aparentemente, los hechos ocurrieron en #Umán, #Yucatán. pic.twitter.com/5zE6KYhc2t — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) August 22, 2025

El clip acumula más de 600.000 reproducciones y cientos de comentarios que critican tanto al hombre como a la mujer. “Con la actitud que tomó el infiel, es claro que la amante no pasará a ser la oficial”, comentó un usuario. Otros señalaron: “No es justo que se meta con alguien comprometido y lo comprometa así” o “Que el karma se los cobre a los dos, porque ambos son responsables”.