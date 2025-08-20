Descubrió que su esposa le era infiel y la expuso en plena revelación de sexo de su bebé

Lo que debía ser una celebración íntima y alegre terminó en un verdadero escándalo de infidelidad. Durante una fiesta de revelación de sexo, un hombre sorprendió a familiares y amigos al exponer públicamente que su esposa le había sido infiel y que el bebé que esperaban no era suyo.

En el video, que rápidamente se viralizó en TikTok, se observa a la pareja rodeada de sus seres queridos. Tras encender una bengala, confirmaron que esperaban un niño, lo que inicialmente fue recibido con aplausos y emoción. Sin embargo, la alegría duró poco.

la expuso en plena revelación de sexo de su bebé Foto: redes sociales

La mujer notó un papel sobre la mesa y preguntó de qué se trataba. En ese instante, el hombre reveló que se trataba de una prueba que confirmaba la infidelidad de su esposa. “Ese es el papel donde dice que tú me estabas engañando”, afirmó frente a todos.

“Tú has estado engañando a un hombre que no te ha hecho nada. Yo entiendo que merezco algo mejor. Ojalá que el que sea que lo hizo se haga responsable de eso”, dijo.

La mujer, visiblemente avergonzada, se cubrió el rostro mientras su esposo seguía hablando: “Quédate con la ropa, es un regalo. Perdiste un gran hombre”.

Antes de retirarse del lugar, también se disculpó con la familia de su esposa, a quienes calificó como “buenas personas”, dejando claro que su enojo era únicamente con ella.

El material difundido en redes sociales ya acumula más de 30 millones de reproducciones y miles de comentarios. Entre ellos destacan mensajes como: “Sin gritos, ni violencia... así se deben hacer las cosas”, “La revelación de infidelidad, la nueva moda” y “¿Y cómo hizo la prueba de ADN si el bebé está en la panza?”. Hasta el momento, no se sabe si el video fue actuado.