Mujer graba el momento en que enfrenta a su acosador y es viral en redes sociales

En redes sociales circula un video donde se ve a una joven española enfrentando a su acosador. El clip grabado por la víctima tiene más de 6.000 retuits y más de 10.000 me gusta.



En una entrevista concedida por Alba (así se llama la mujer) en El Confidencial, afirmó que el hombre siempre la acosaba en una parada de autobús, todas las mañanas. Además, agregó que decidió hacer el video “para que, al ver mi reacción, otras chicas supieran que podemos contestar”, dijo.



En el video se aprecia cuando la mujer se dirige hasta la parada de autobús y el hombre comienza a incomodarla con frases como, “hola, mi amor”, de inmediato la mujer lo enfrenta y le hace saber su inconformidad.



Le puede interesar: Las divertidas parodias de 'Game of Thrones' que se han hecho virales.



"Me tienes hasta los cojones. Todas las mañanas igual. A la próxima mañana me presento aquí con la Policía”, responde la mujer.



“Este pavo llevaba más de dos meses diciéndome cosas todas las mañanas que paso por aquí. Hoy me he despertado sin ganas de callarme”, escribió la mujer junto al video.



Publicidad



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.