Mujer insultó a conductor de app por mirarla por el retrovisor; esto le respondió

Desde hace unos años en redes sociales se han viralizado una serie de videos en donde las mujeres ponen sus denuncias, que viven casos de acoso cuando viajan en carros de aplicaciones de transporte. Pero también algunos de parte de los conductores que exponen cómo ellas crean escenarios en donde los atacan o los insultan.

Un nuevo caso así se hizo viral en Ciudad de México, que publicó en sus redes sociales un conductor cuando viajaba con una pasajera que lo tildó de “naco”, que significa en Colombia como perdedor y lo insultó porque, supuestamente, él la miraba constantemente a través del retrovisor.

“Y de todos modos, usted no tendría por qué ir aquí adelante. De hecho, usted se subió adelante, y por no ser descortés, la dejé que se fuera adelante. Pero usted tendría que ir atrás con su amiga”, dijo el conductor y agregó: "Mire, señorita, para que no se sienta incómoda, si quiere le finalizo su viaje y pide otro carro”, dijo cuando comenzó a escuchar las supuestas denuncias de la mujer, que hizo públicas en sus redes sociales para evitar problemas.

Al parecer en el vehículo iban dos mujeres y la que comienza la discusión es la que se encontraba a su lado. Lo cierto es que ella se bajó sin pagar y fue ahí cuando lanzó algunos malos comentarios en su contra, que han causado todo tipo de opiniones en redes sociales, de quienes apoyan la postura del conductor como los que defienden a la pasajera.

"Cállate, pinche naco, y no te voy a pagar. Y me cancelas mi viaje ahorita y lo cancelas tú”, le dijo ella. En redes sociales algunos aseguraron que “ella tuvo razón en ponerse molesta”. Lo cierto es que, por ahora, se desconoce la identidad de estas mujeres y si el caso pasó a mayores o quedó en la discusión durante el trayecto.