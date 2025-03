Mujer pasó incómodo momento en la playa y otra la ayudó: era la burla de sus amigas

A través de redes sociales se hacen virales muchas historias sobre momentos únicos que quedan grabados en video. Esta vez, fue la historia de una usuaria quien contó cómo una mujer estaba pasando un incómodo momento en un viaje a la playa junto a sus amigas.

“No tengo ni palabras”, dijo la reconocida influencer española Rocio Camacho, quien subió el video a su cuenta de TikTok y que superó en pocas horas los 135.000 me gusta y los más de 500 comentarios.

Camacho relató que estaba en la playa tranquila y había un grupo de seis chicas. Según dijo, todas estaban hablando, riendo, pero una de ellas no, lo que le llamó la atención.

“Me he fijado que había una chica que no estaba interactuando tanto ni riendo tanto. He dicho: pues será más cohibida y ya está”, recordó.

Fue en ese instante cuando ocurrió lo que muchos usuarios rechazaron a través de comentarios. Rocio mencionó que las demás empezaron a tomarse fotos, pero la joven que ella estaba viendo se quedó sentada.

“Ella en un momento se levanta y dice: ‘I want a picture too’ (Yo tam bien quiero una foto). Se ponen las chicas a hacer una foto y ahí se viene el momento que solo de recordarlo me pone mala leche”.

“Empiezan a decirle: pero no, no te pongas de lado porque te sale mucha tripa. La chica se pone de espalda (…) Se pone de frente y le dicen: ponte el bikini así que tienes muy poco pecho”, añadió.

De acuerdo con su relato, la joven estaba “mega incómoda” e, incluso, estaba a punto de llorar porque sus amigas la estaban “ridiculizando” con sus comentarios.

Fue ahí cuando decidió acercarse y darle una voz de aliento. Señaló que nunca había intervenido en una situación así, pero vio todo lo que pasó y no pudo resistir en ayudarla.

“Me acerqué para decirle: me pareces super guapa, me encanta tu cuerpo. Si quieres te hago fotos con este sitio lo bonito que es. Cuando me acerqué, tenía los ojos llenos de lágrimas, lo juro”, detalló.

Rocio finalizó el video con una reflexión, diciendo que esa fue una situación de bullying que no debería ocurrir y menos en un grupo de amigos.

“Dejemos de opinar de los cuerpos ajenos. No sabemos por lo que está pasando otra persona. Este tipo de comentarios, que en este caso estaban hechos con muy mala intención, podemos decirlos de manera super inocente, pero pueden causar complejos en los demás”, recalcó.