Mujer publicó pruebas de abusos sexuales que sufrió en las FF.AA. británicas

Una mujer identificada como Rebecca Crookshank decidió publicar las pruebas que recolectó durante su paso por las fuerzas armadas británicas de los abusos sexuales de los que fue víctima.



La historia de Crookshank inicia en el momento en el que debía decidir qué hacer profesionalmente; tenía varias posibilidades, entre las que estaban volverse escritora, inscribirse a alguna carrera universitaria o seguirle el paso a su papá y su abuelo e iscribirse a la Marina.



“Pensé inocentemente que unirme a las fuerzas armadas sería una aventura, que me permitiría ver el mundo mientras ganaba un salario. Me inspiré en las mujeres de uniforme azul, las de la Segunda Guerra Mundial. Pensé que eran valientes y quería ser como ellas”, cuenta.



Lo que ella no tuvo en cuenta en ese momento fue que en Inglaterra 4 de cada 10 mujeres son víctimas de acoso y abuso sexual en las Fuerzas Armadas, según un reciente estudio del Ministerio de Defensa británico recopilado por el diario El Espectador.



“El 33 % de las mujeres encuestadas dentro de dicho informe afirmaron que alguien había hecho comentarios inapropiados, refiriéndose a asuntos sexuales. En comparación, sólo el 6 % de los hombres se quejaron de algo parecido”, reseña el diario en un artículo de esta semana.



Rebecca Crookshank fue ‘iniciada’ al aterrizar en las Islas Malvinas, supuestamente a ser entrenada, pero en realidad fue recibida por 28 hombres mostrando sus partes íntimas en el helipuerto.



“Entonces fui sometida a una ceremonia de iniciación, en donde los hombres estaban desnudos con nada más que guantes de goma en sus genitales. Yo estaba completamente vestida. Me levantaban, me apretaban y me lanzaban como un objeto. Luego tuve que pasar cuatro semanas con ellos, en cuartos muy pequeños. Algunos estaban claramente incómodos con el comportamiento de los otros, pero estaban demasiado asustados para hablar”, narró la mujer.



El artículo publicado por El Espectador también menciona datos de Estados Unidos, en donde un estudio del año 2011 habla que es más probable que las mujeres sean violadas a que terminen muertas en medio de la guerra, desde que entran a las fuerzas armadas.



