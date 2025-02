Muñeco Chuky cobró vida y quedó captado en cámara: video genera temor

Muchas historias suelen dar miedo al cruzar la línea de la ficción a la realidad, en especial esa sacadas de famosas películas de terror, que, desde hace décadas, causan temor en miles de personas. Este fue el caso de un video el cual se volvió viral de un momento paranormal que fue captado por una cámara de seguridad en una casa.

Fue en una casa verde en Yucatán, México, cuando una cámara de seguridad captó algo que dejó fríos a sus residente: un muñeco Chuky, al igual que en las películas, cobró vida propia y se quedó mirando fijamente el dispositiva, además de que comenzó a hacer algunas expresiones. Por supuesto, esto alertó a las personas que vivían en dicha vivienda y compartieron esto en redes sociales.

Publicidad

Dicho video muestra cómo el muñeco voltea su cara hacia la cámara y se queda mirando fijamente mientras nadie se encuentra al interior de la vivienda. Lo curioso, según el usuario, es que en ese preciso momento no se encontraba nadie en la casa y no había quién pudiese manipular el muñeco cuando sucedió el fenómeno paranormal.

Este es el aterrador video de Chuky

"Claramente se ve que hasta el Chucky paniquea estando en una casa verde menta"; "No les quiero asustar pero Chuky es la representación de un espíritu de niño que es un demonio"; "Nunca entenderé la gente que compra ese muñeco viendo que hay películas que confirman por qué es una mala idea"; "No, me voy de esa casa en donde llegara a ver algo de eso, no dormiría", fueron algunos comentarios.

Publicidad

Otras personas ponen a prueba la veracidad de dicho video y creen que podría estar editado para que el muñeco mueva la cabeza, además de que podría estar siendo controlado haciendo parecer que no hay nadie en ese momento en el interior de la casa.