Ni Judas fue capaz de tanto: graban a joven mintiéndole a su novio por WhatsApp en pleno concierto

Tiktok, además de ser una red social para publicar videos de baile o cocina , también suele ser el espacio para que muchos usuarios expongan a parejas infieles o momentos incómodos de ellos. Así le pasó a una joven que, mientras estaba en el concierto del cantante Luis R. Conriquez, fue grabada cuando le mentía a su novio.

Todo sucedió en un palenque de Guadalajara cuando la joven le dijo a su novio que se había quedado dormida y que se la había bajado la presión, preciso cuando él le preguntó que por qué no le contestaba el celular.

Para muchos usuarios, esta fue una manera muy "descarada" de mentirle a su supuesta pareja.

"Amor me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal. Perdón, se me bajó la presión, me vine como a las 5", es lo que se lee en el mensaje de la joven.

El video ya tiene cerca de 19 millones de reproducciones y también casi 14.000 comentarios de los usuarios que reaccionaron indignados ante la situación, pues a pesar de desconocer el contexto, no aceptaron la manera de actuar de la joven.

"Todas mienten", "Y vea el nombre con que lo guardo al vato", "¿Por qué son así? Tan fácil que es decir 'Ya no quiero más, bye'", "Que buen zoom", "Chale, una ya no puede ir a escondidas a gusto porque la graban", "Literalmente TODAS", "Que bien le aprendimos a ellos", "Se le va a bajar la presión cuando el man vea el video", "Bandidas y nosotros entregando el corazón", "Todos somos pasajeros.. SOLO HAY QUE DISFRUTAR DEL MOMENTO", "Yo viendo que no tiene datos" y "Así son ellas, uno que miente por estar jugando videojuegos y ellas que mienten por estar de fiesta", fueron los comentarios de algunos usuarios en las redes sociales.

