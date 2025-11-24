Nicolás Arrieta se 'agarró' con la policía en concierto de Blessd: ¿Qué pasó con el "mazorcazo"?

La noche del 22 de noviembre terminó más agitada de lo que esperaba Nicolás Arrieta, uno de los creadores de contenido más polémicos del país. Lo que debía ser una salida tranquila al concierto de Blessd en el Vive Claro, en Bogotá, terminó convertido en un episodio viral lleno de insultos y discusiones con la Policía, lo que desató una oleada de memes, críticas y preguntas sobre la seguridad en este tipo de eventos.

Arrieta, que suele ser tendencia por su humor ácido y sus denuncias, terminó nuevamente en el centro del huracán después de asegurar que fue víctima de un robo y que, pese a mostrar pruebas a las autoridades, nadie actuó. A partir de ese momento, la situación se salió de control.

Nicolás Arrieta denuncia lo robaron: revelan qué pasó con el “mazorcazo”

Los videos que circularon en redes muestran a un Nicolás Arrieta exaltado, reclamando que un hombre le robó una cadena y que la Policía no retuvo al señalado. En las imágenes, el influencer alterado y con las manos extendidas, les exige a los uniformados que lo esposen, mientras los insulta repetidamente. Los agentes no reaccionan y él continúa increpándolos frente a los asistentes.



Pero el momento más comentado fue otro: el golpe con una mazorca. En uno de los clips se ve a Arrieta lanzándole un mazorcazo a un hombre que, según su versión, sería el presunto ladrón. Una mujer de cabello rojo, que lo acompañaba, intentó calmarlo sin mucho éxito. La escena se viralizó en cuestión de minutos y abrió el debate sobre lo que realmente ocurrió dentro del concierto.

En historias de Instagram, Arrieta entregó su versión: “Le digo a la Policía: ‘Cójanlo, identifiquen a este señor porque me robó’ y lo dejan ir. ¡Y me iban a meter preso a mí!”. También relató el episodio de la mazorca con cierto humor: “Yo disfrutando mi mazorquita, tranquilo, saliendo del concierto… y me roban. Lo material no importa, pero yo digo: este hijueputa me robó. Toca mazorcazos a las ratas”.

¿Estaba drogado Nicolás Arrieta? Esto dijo el influencer

Como era de esperar, cientos de comentarios empezaron a señalar que Arrieta estaba bajo los efectos de drogas, una acusación que él negó de inmediato. Aseguró que solo había tomado aguardiente que le ofrecieron en el evento, pero que no estaba drogado: “La verdad, me tomé unos aguardienticos y ya. Yo estaba re tranqui. Pero a cualquiera le daría rabia si le roban”.

Las redes, sin embargo, no fueron tan flexibles. Muchos usuarios afirmaron que Arrieta “tocó fondo”, que necesita ayuda y que su comportamiento fue preocupante. Otros lo defendieron y señalaron la presunta falta de acción policial como el verdadero detonante del incidente.

Más allá del show digital, el caso volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre robos en eventos masivos y la respuesta de las autoridades. No es la primera vez que asistentes denuncian hurtos y aseguran que la Policía no reacciona con la rapidez necesaria.