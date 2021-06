Niña africana lloró al ver un hombre blanco por primera vez porque creyó que era un fantasma

Bastante curiosidad ha causado en redes sociales el video de una niña africana que no paraba de llorar al ver por primera vez a un hombre de tez blanca.

El hecho ocurrió luego que el desconocido llegara a su aldea con permiso de otras personas. Sin embargo, la pequeña pensó que era un fantasma.

De acuerdo a un informe realizado por Noticias Caracol, la menor creó incluso que el hombre blanco iba a devorarla.

El hecho ocurrió en la zona de las montañas de Rwenzori, en el oeste de Uganda, donde la tribu aceptó al hombre para que fuera a conocerlos.

No obstante, el llanto de la niña generó mucha curiosidad, pues se rehusaba a poder tener un acercamiento a él.

Su miedo no se fue por más que el sujeto le hablara en inglés y la acariciara de manera tierna. Incluso, no dejó de temer por más que le explicaran que era una buena persona y que no la iba a lastimar.

Publicidad

Una de las personas que acompañó a la niña le dijo que el forastero “no se la iba a comer”, pero ella no era capaz de levantar la mirada, ni de dejar de llorar.

Su reacción causó risas entre las personas que presenciaron el particular encuentro. La inocencia de la menor enterneció a las redes sociales.

Después de mucha insistencia, la protagonista de la historia venció su miedo y le dio la mano al supuesto fantasma. El encuentro entre ambos terminó de manera amistosa.

Aquí el particular video que ya suma más de 100.000 visitas: