Niño enternece las redes al conocer a James Rodríguez: "Quédate con quien te mire así"

El pasado sábado 2 de febrero, durante la fecha 8 de la Liga MX, el Club León se enfrentó a los Tigres en un partido que terminó con un triunfo de 1-0 para los locales, gracias a un gol del colombiano John Stiven Mendoza.

Sin embargo, más allá del resultado, lo que captó la atención de todos fue un emotivo momento protagonizado por James Rodríguez y un pequeño fanático antes de que comenzara el encuentro.

El video, compartido en la red social X (antes Twitter) por el usuario @pablo_mascorro, muestra cómo un niño, que formaba parte de los actos protocolarios previos al partido, no pudo contener su emoción al encontrarse frente a frente con el astro colombiano. Con una mirada llena de admiración, el pequeño observó a James de pies a cabeza y, con una sonrisa de oreja a oreja, le estrechó la mano.

Pero la historia no terminó ahí. El niño, que inicialmente no estaba ubicado al lado del jugador, no se dio por vencido y decidió hablar con la juez de línea para cambiar de posición y lograr su objetivo: estar junto a su ídolo. Su perseverancia dio frutos, y finalmente logró colocarse al lado de James Rodríguez, quien no dudó en corresponder a la emoción del pequeño con una caricia en la cabeza y una breve conversación.

El momento, que se convirtió en tendencia en redes sociales, conmovió a miles de usuarios, quienes no tardaron en elogiar tanto la actitud del niño como la amabilidad y el gesto cálido del futbolista colombiano. "Quédate con quien te mire así", fue una de las frases que más se repitió en los comentarios, destacando la pureza y la admiración genuina del pequeño hacia su ídolo.

Tras los actos protocolarios, que incluyeron la entonación del himno nacional y los aplausos de rigor, el niño se despidió de James y abandonó el terreno de juego con una sonrisa.

Así fue el emotivo momento: