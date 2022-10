No haga promesas que no cumplirá: guía para iniciar el año con metas alcanzables

La psicóloga Sandra Herrera entregó a los oyentes de En Blu Jeans consejos prácticos para iniciar el año con metas y propuestas que sí puedan cumplir.

Publicidad

“Es una receta de vida, lo primero que tenemos que hacer es analizar lo que cumplimos en este año, es decir hacer una evaluación de lo que se logró y no. Lo más importante es lograr algo muy real, algo manejable y que no sean solo cosas materiales”, aseguró la experta.

“No hay que excusarse, no debe arrepentirse de las cosas, no mentir, no a la fantasía, no hacerse la víctima si no lo logra. Hay que decirle no al no posponer para así lograr las metas del año (no deben ser más de 3)”, agregó.

Publicidad

Por último, manifestó que se debe iniciar por cosas concretas y pequeñas.