¡No jodas! Es mi cuerpo y me encanta: Elizabeth Loaiza sobre su nuevo desnudo

Elizabeth Loaiza volvió a desnudarse en Instagram, pero esta vez quiso enviarle un mensaje muy claro a quienes la critican por mostrar su cuerpo.

La modelo publicó una fotografía posando de espaldas mirando un paisaje y solo lleva puesta una camiseta corta. La foto deja ver su cola al desnudo y la acompañó de un mensaje contundente para sus detractores

“Si no sumas, no restes y no jodas!!!! ... Es mi cuerpo y me encantaaaaa. Así vine al mundo, sin prejuicios, sin tabúes, sin misterios”

Sus seguidores no tardaron en dejarle miles de comentarios halagando su belleza.