"No me alcanzará la vida para pedir perdón por no denunciarlo": viuda de Pablo Escobar

María Isabel Santos Caballero, viuda de Pablo Escobar, apareció en el programa ‘Los Informantes’ hablando de su vida junto al narcotraficante más temido en Colombia. Además, contó que muchas más historias se podrán leer en el libro que publicará próximamente.



La viuda del narcotraficante escribió un libro llamado ‘Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar’, donde plasmó cada hecho que vivió al lado del fallecido capo. Esta obra será lanzada el próximo 15 de noviembre.



“Realmente Pablo nunca me dio una respuesta clara de lo que sucedía. Él siempre me decía “usted no pregunte que no va a entender nada””, contó María Isabel.

La mujer reconoció que durante su vida no debió guardar tanto silencio, sin embargo, fueron algunas situaciones al lado del capo las que le generaron traumatismos que la hicieron callar.



“Tuvieron que pasar 25 años de mi vida para poder entender, conocer y reflexionar su historia”, dijo.



“Perdón una y mil veces, yo sé que no me va a alcanzar la vida para pedirle disculpas a Colombia por no denunciar a mi marido, pero les pido compasión”, expresó.

María Isabel Santos contó cómo conoció al hombre que le causo tanto daño a Colombia y que, además, era 11 años mayor que ella.



“Yo conozco a Pablo en el barrio La Paz, él era el hombre más atractivo. De un momento a otro empezó a ser galante conmigo, fue cuando me empezó a gustar, hasta que me enamoré de él”, relató la viuda.





Vea la entrevista completa: