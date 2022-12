No necesito ser sexóloga para hablar de masturbación: Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano, en entrevista con BLU Radio, dio las razones por las que la mujer debería hablar sin tapujos sobre temas relacionados con el sexo, en específico sobre la masturbación.

“Desde que tengo 14 escucho a mis amigos hablar sobre masturbación, diciendo que se la hicieron de varias formas, esas conversaciones se escuchaban en mi salón abiertamente. Entonces, ¿por qué las mujeres no podemos hacer eso?”, dijo.

“¿Por qué los hombres pueden conversar y debatir mejor su sexualidad y las mujeres no? Me parece que el sexo debería estar al alcance de todo el mundo, las conversaciones deberían estar en la boca de un hombre, de una mujer o de lo que sea porque tenemos derecho a muchas cosas, entre esas a que no se nos critique o se nos juzgue por vida sexual activa”, añadió.

Asimismo, la joven se refirió a si una persona puede o no hablar de sexo sin ser un especialista en el tema.

“La sexualidad para las mujeres es mucho más complicada para las mujeres que para los hombres (…). Yo tengo vagina y me masturbo, por eso puedo hablar de cómo lo disfruto y cómo lo hago. Además, he leído mucho sobre el tema. He experimentado y puedo hablar”, aseguró.

Vea el fragmento de la entrevista desde el minuto 42:00 del siguiente video:

