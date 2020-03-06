Blu Radio Masturbación femenina
Masturbación femenina
-
Efectos de dejar de tocarse durante un mes en el organismo, según estudios científicos
La masturbación, más allá del placer, tiene efectos en hormonas, ánimo y bienestar. Esto pasa en el cuerpo cuando se suspende esta práctica.
-
"Campaña promueve la masturbación como una práctica normal": secretario de Juventud de Medellín
Desde la campaña explicaron porque la imagen de la masturbación fue inicialmente la de una mujer y no la de un hombre.
-
¿Qué es la hipersexualidad y cuáles son sus peligros? Experto explica
De cada 10 hipersexuales 9 son hombres, así lo afirmó el psicólogo y máster en salud sexual Ezequiel López Peralta.
-
No necesito ser sexóloga para hablar de masturbación: Aida Victoria Merlano
La joven no se guardó nada y abordó varios temas de la vida sexual de las mujeres como la masturbación.
-
Conozca las 20 cosas que la gente hace en la intimidad, pero no reconoce
No importa la confianza que se le tenga a otra persona, estas situaciones, posiblemente, no se las contaría a nadie.
-
Errores que cometen las mujeres a la hora de masturbarse
La doctora Flavia Dos Santos habló acerca de los errores de las mujeres en el autoplacer sexual, impidiendo que muchas disfruten de esos momentos placenteros que producen la intimidad con el cuerpo.
-
Las personas más inteligentes se masturban con mayor frecuencia, según estudio
Así lo asegura la encuesta nacional de salud y comportamiento sexual que dirige Debby Herbenick del instituto Kinsey en Estados Unidos.
-
Consejos para mujeres a la hora de masturbarse
La doctora Flavia dio algunos consejos para que las mujeres tengan en cuenta a la hora de masturbarse, pues muchas de ellas ya tienen una técnica determinada pero no está demás aplicar ideas nuevas.