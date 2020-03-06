Publicidad

Blu Radio  / Masturbación femenina

Masturbación femenina

  • Esto pasa en el cuerpo de una persona que deja de masturbarse por un mes, según la ciencia
    Masturbarse tiene grandes beneficios en el cuerpo.
    Foto: Freepik
    Salud

    Efectos de dejar de tocarse durante un mes en el organismo, según estudios científicos

    La masturbación, más allá del placer, tiene efectos en hormonas, ánimo y bienestar. Esto pasa en el cuerpo cuando se suspende esta práctica.

  • Campaña masturbación Medellín.PNG
    Campaña masturbación Medellín
    Foto: Twitter/@JuventudMed
    Sociedad

    "Campaña promueve la masturbación como una práctica normal": secretario de Juventud de Medellín

    Desde la campaña explicaron porque la imagen de la masturbación fue inicialmente la de una mujer y no la de un hombre.

  • 315333_Foto: Sexualidad / Referencia AFP
    Foto: Sexualidad / Referencia AFP
    Sociedad

    ¿Qué es la hipersexualidad y cuáles son sus peligros? Experto explica

    De cada 10 hipersexuales 9 son hombres, así lo afirmó el psicólogo y máster en salud sexual Ezequiel López Peralta.

  • 345965_Aida Victoria Merlano - Foto: BLU Radio
    Aida Victoria Merlano - Foto: BLU Radio
    Sociedad

    No necesito ser sexóloga para hablar de masturbación: Aida Victoria Merlano

    La joven no se guardó nada y abordó varios temas de la vida sexual de las mujeres como la masturbación.

  • 334124_BLU Radio // referencia de vergüenza // Pixabay
    BLU Radio // referencia de vergüenza // Pixabay
    Sociedad

    Conozca las 20 cosas que la gente hace en la intimidad, pero no reconoce

    No importa la confianza que se le tenga a otra persona, estas situaciones, posiblemente, no se las contaría a nadie.

  • 49211_Blu Radio. trabajo sexual / Foto: AFP
    Blu Radio. trabajo sexual / Foto: AFP
    Sociedad

    Errores que cometen las mujeres a la hora de masturbarse

    La doctora Flavia Dos Santos habló acerca de los errores de las mujeres en el autoplacer sexual, impidiendo que muchas disfruten de esos momentos placenteros que producen la intimidad con el cuerpo.

  • 91889_BLU Radio: Infidelidad - Foto Referencia: AFP
    BLU Radio: Infidelidad - Foto Referencia: AFP
    Salud

    Las personas más inteligentes se masturban con mayor frecuencia, según estudio

    Así lo asegura la encuesta nacional de salud y comportamiento sexual que dirige Debby Herbenick del instituto Kinsey en Estados Unidos.

  • tmp_1599671455372.jpg
    Sociedad

    Consejos para mujeres a la hora de masturbarse

    La doctora Flavia dio algunos consejos para que las mujeres tengan en cuenta a la hora de masturbarse, pues muchas de ellas ya tienen una técnica determinada pero no está demás aplicar ideas nuevas.

