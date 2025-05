“No soy madre una maltratadora”: Beatriz Niño, expareja del embajador de Colombia en Ghana

En entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Beatriz Niño, madre de dos menores que actualmente se encuentran en Ghana con su padre, el embajador García Carabalñi, relató su angustiante experiencia desde que otorgó un permiso temporal para que sus hijos visitaran a su padre. "No he visto a mis hijos desde el 11 de diciembre de 2022", expresó Beatriz, quien se encuentra devastada por la situación.

Él tenía que retornar los niños a Colombia, que era cuando vencían los permisos. pero pues él me acusa de unos temas muy difíciles para mí que son de maltrato contra mis hijos de una forma vil y mentirosa y también de violencia hacia él denunció Niño

Y agregó "Entonces utiliza todo el tema de de una medida de protección en una comisaría de suba para supuestamente legitimar que no regresa a los niños y también para legitimar un ejercicio arbitrario por parte de una custodia de él. eh Obviamente yo cuando recibo esa comunicación inicial por parte de la apoderada, pues quedo en un shock"

Permisos temporales que no se respetaron

Beatriz Niño explicó que confiaba en que sus hijos regresarán a Colombia después de unas vacaciones, sin embargo, su ex pareja utilizó el permiso temporal como una herramienta para alejar a los niños de ella.

"El embajador me acusó de maltrato a los niños de una forma vil y mentirosa", comenta Beatriz, quien denuncia que ha sido objeto de violencia vicaria en este proceso.

La intervención de la Cancillería frente a la situación

Además de no tener respuesta del Gobierno colombiano. Niño aseguró que, a pesar de que ha hecho intentos de comunicación a través de sus abogados, la Cancillería no ha ofrecido ninguna solución.

"Yo no me he acercado ni directamente mis abogados se han acercado ante cancillería, pero, aquí hay que decir que desde mediados de febrero que este tema salió a medios, pues esto es de público conocimiento. La doctora Laura Sarabia había pedido la renuncia al papá de los niños que se desempeña como embajador en la ciudad de Ghana. pero él manda una carta al presidente de la República, incluso donde me menciona y genera toda una un hecho mucho más dañoso, colocando mi nombre en un documento público"

Y mencionó , además que, "Desde que este tema salió a los medios, no he recibido apoyo alguno", menciona, señalando la falta de respuesta ante un caso que ha cobrado importancia pública.

La dificultad de la comunicación con sus hijos

La situación se agrava ya que Beatriz ha tenido dificultades para comunicarse con sus hijos. La diferencia horaria y las actitudes de su ex pareja han limitado los momentos de conversación. Refleja que los pocos minutos que puede hablar con ellos son insuficientes para mantener un vínculo madre-hijo, afirmando: "No es una conversación de madre a hijo".

"Las autoridades deben pronunciarse sobre el estatus de mis hijos en la embajada, ellos no están en un ambiente normal, y eso tiene que ser reconocido". Su historia pone de manifiesto la lucha de muchas mujeres que enfrentan situaciones similares, subrayando la necesidad urgente de atención y acción por parte de las autoridades correspondientes.

