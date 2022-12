No soy un experto en el género urbano, pero me arriesgué: Arnau sobre su nuevo éxito

El reconocido cantante Lucas Arnau pasó por los micrófonos de Agenda en Tacones de BLU Radio para hablar sobre su vida profesional y amorosa. Además, comentó sobre su canción Escándalo, del álbum Despierta.

“Esta canción es una obra que escribí en un 90%, tengo algunas colaboraciones, son cinco manos haciéndola: Toby Tobón, Los Hermanos Villegas, Jairo Andrés Parada y yo. Apenas parimos esta canción, cuando íbamos como a la mitad la llevamos al estudio, allí llamamos a tres amigos más y les dijimos que nos ayudaran, luego metieron la cucharada y terminamos la canción”, comentó.

“Yo no soy experto en lo urbano, lo soy en baladas románticas. Hicimos esta canción y salieron un poco de historias, entonces me arriesgué, convencido por todos estos amigos, a que le pusiéramos una base urbana. Fue un experimento bonito”, relató.

Su retorno a la música

“La fuerza para volver está en uno mismo. Lo que pasa es que en ocasiones nos quedamos en el pasado, pensando en el futuro y se pierde el presente, y es ahí donde está todo”, dijo.

¿Qué es lo primero que mira en una mujer?

“Físicamente muchas cosas, pero lo primero son los pies, no me gustan con los pies grandes”, afirmó.

¿Cuál canción le costó más terminar?

“Hay muchas que aún no he terminado, pero ‘Lo que dejaste al no volver’ me demoré haciéndola al menos un mes”, reveló.