Novio perdió la vida mientras bailaba frente a su esposa: todo quedó en video

Para muchos, casarse es uno de los días más emocionantes y felices de la vida, un momento esperado por las parejas que deciden sellar su amor. Sin embargo, cuando algo inesperado ocurre, la alegría puede transformarse en tragedia en cuestión de segundos.

Eso fue lo que vivió una pareja en Egipto, cuando su celebración matrimonial terminó en un hecho lamentable. Lo que debía ser una noche de fiesta y amor se convirtió en una escena de dolor, luego de que el novio perdiera la vida repentinamente frente a su esposa y a los invitados.

Todo sucedió durante la recepción del matrimonio. El novio, sonriente y lleno de emoción, disfrutaba del baile junto a su esposa y los asistentes, cuando de repente se quedó en silencio, algo que fue registrado en video por varios presentes.



Qué le pasó al novio egipcio durante su boda

El hombre, identificado como Ashraf Abu Hakam, estaba participando en un baile tradicional egipcio conocido como Saidi, caracterizado por el uso de bastones y pasos rítmicos. Según testigos, en un principio nada hacía sospechar lo que ocurriría minutos después.

Ashraf saludaba y agradecía a sus familiares y amigos, hasta que en un momento llevó su mano al pecho y tosió ligeramente. Aunque intentó continuar con el baile, poco después comenzó a mostrar señales de malestar. Los invitados notaron el cambio y se acercaron preocupados, pero ya era demasiado tarde.



De acuerdo con reportes de medios locales, el novio habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. Cuando su esposa se acercó para bailar con él, el hombre se desplomó ante la mirada atónita de los asistentes.

Los invitados corrieron a auxiliarlo y trataron de reanimarlo, mientras pedían ayuda a los servicios médicos. Sin embargo, los profesionales que llegaron al lugar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. El paro cardiorrespiratorio habría sido la causa del fallecimiento de Ashraf, quien apenas comenzaba una nueva etapa de su vida.

Video de la tragedia conmovió las redes sociales

Algunos de los asistentes grabaron el momento exacto del suceso, y los videos circularon rápidamente en redes sociales, donde generaron conmoción y mensajes de condolencia para la familia del fallecido.

El hecho, que debía representar el inicio de una vida en pareja, terminó convirtiéndose en una escena de profundo dolor. Lo que era una boda llena de alegría se transformó en un trágico recuerdo que marcó a todos los presentes, especialmente a la novia, quien presenció cómo su felicidad se desvanecía en un solo instante.