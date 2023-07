‘Nucita’, la gatita que acompañó hasta el último momento a su dueño: no se despegó del ataúd

Una conmovedora historia ha cautivado a miles de personas en Costa Rica y en las redes sociales. Durante un velorio en la provincia de Paraíso de Cartago, una gatita llamada 'Nucita' se quedó junto al ataúd de su dueño, un hombre de 66 años que falleció debido a una enfermedad terminal.

Las imágenes, compartidas por los familiares, muestran a la gatita encima del ataúd, intentando mirar hacia el interior a través de un pequeño vidrio. Según cuenta Jennifer Sojo, hija de Hernán, en el periódico costarricense ‘La Teja’, la gatita se ha mantenido cerca del altar durante todo el velorio, como si supiera que allí se encuentra la foto de su dueño.

Incluso cuando Hernán comenzó a experimentar los efectos de su enfermedad, el vínculo entre ellos no se rompió. ‘Nucita’ estuvo a su lado durante todo el proceso y permaneció junto a él incluso después de su fallecimiento.

Hernán llevó a la gatita como si fuera un bebé y se preocupaba por ella incluso cuando no estaba en casa. Dormían juntos y, a pesar de su enfermedad, seguían estando muy unidos. En una ocasión en que Hernán estuvo internado en el hospital, ‘Nucita’ sincronizaba sus hábitos alimenticios con los de su dueño. Si él comía, ella también lo hacía.

Publicidad

“Hace tres meses, cuando mi papá estuvo en el hospital, ella estuvo muy deprimida, apenas lo pudimos traer a la casa, ella estuvo siempre cerca de él y eso lo hacía muy feliz, si él comía ella también tenía que comer y no podíamos regañar a la gata porque se molestaba”, comentó Sojo.

Alejandra Badilla, prima del hombre fallecido, compartió el hecho en redes sociales con un emotivo mensaje: “Ella es Nucita, la gatita de mi primo Hernán Sojo. Ahí está para los que dicen que los animales no sienten, no piensan. Esto me partió el alma, ella solo quiere estar con su dueño, quien la amó y cuidó”.