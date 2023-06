Su último paseo: vecinos despidieron a perrito con cáncer con una conmovedora caminata comunitaria

En un emotivo gesto de solidaridad y amor hacia los animales, los residentes de un vecindario en Pensilvania se unieron para despedir a un querido perrito que luchaba contra el cáncer. La conmovedora caminata comunitaria, que se volvió viral en las redes sociales, honró la vida y el espíritu del fiel compañero de cuatro patas.

A el perrito, llamado Mellow, recientemente le diagnosticaron cáncer en una etapa avanzada y los veterinarios determinaron que no había mucho más que pudieran hacer por él. Con el corazón roto, la familia de Mellow decidió que era hora de despedirse de su leal amigo y brindarle un último paseo por su querido vecindario.

“Mi nombre es Mellow y vivo en Dupont desde septiembre de 2019 con mi dueño Kevin. Es posible que hayas notado que caminamos por el vecindario dos veces al día, todos los días: llueva, nieve o haga sol. Es posible que algunos vecinos me hayan acariciado o me hayan dado golosinas antes, mientras que a otros solo los conozco a través de sus propios perros que me saludan cuando pasamos. Independientemente de lo bien que nos conozcamos, ha hecho que mi vida sea mucho más rica de lo que cualquier perro podría haber esperado. Estoy agradecido de tener vecinos tan cariñosos y vivir en una comunidad que cuida de uno otro tan bien”, fue el comunicado con el que el dueño de Mellow invitó a sus vecinos a sumarse a la conmovedora caminata.

Mellow seguirá en algunos corazones a pesar del cáncer

Publicidad

La noticia se difundió rápidamente entre los vecinos, quienes se conmovieron por la situación y quisieron mostrar su apoyo. El día señalado, decenas de personas salieron a las calles para unirse a la caminata en honor a Mellow. Muchos llevaban pancartas con mensajes de cariño y otros llevaban flores para dejar en su camino.

La caminata comenzó en la casa de la familia del perrito y recorrió varias cuadras del vecindario. Durante el recorrido, se podía ver a los vecinos abrazándose y compartiendo historias sobre Mellow. Algunos recordaban cómo Mellow los había recibido con una cola que no paraba de moverse cada vez que pasaban cerca de su casa, mientras que otros recordaban las travesuras que había hecho.

El emocionante momento fue capturado en video por uno de los vecinos y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Las imágenes mostraban a la comunidad unida en un acto de amor y solidaridad hacia un miembro peludo que dejó huellas imborrables en sus corazones.

Publicidad

Al final, la historia de la caminata comunitaria en honor a Mellow conmocionó a todo el país e inspiró a otras comunidades a mostrar compasión y empatía hacia los animales en situaciones similares. Además, a través de redes, muchas personas compartieron sus propias historias de despedida y expresaron la importancia de tratar a las mascotas con dignidad y respeto hasta el último momento.