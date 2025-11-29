En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Orgullo País: el emprendimiento que lleva dos décadas fortaleciendo la cultura y el deporte

Orgullo País: el emprendimiento que lleva dos décadas fortaleciendo la cultura y el deporte

El profesor de Capoeira de la Academia Quilombo Brian Parra compartió los inicios del proyecto y se refirió al Encuentro Internacional de Capoeira que se desarrollará en Bucaramanga.

