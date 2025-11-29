Orgullo País: el emprendimiento que lleva dos décadas fortaleciendo la cultura y el deporte

El deporte capoeira nació en Brasil como un acto de resistencia de los pueblos africanos esclavizados, una expresión que mezcló lucha, danza, música y rituales comunitarios para preservar la libertad en medio de la violencia colonial.

Con el paso del tiempo, esta práctica viajó por distintos países y encontró en Colombia un espacio para crecer, particularmente gracias al Grupo de Capoeira Nativos, el primero en consolidarse en el país bajo el liderazgo de Mestre Aranha, uno de los pioneros de este arte en territorio colombiano.

Deporte Foto: AFP

En Bucaramanga, ese legado se mantiene vivo a través de Academia Quilombo, la única academia de capoeira en la ciudad y heredera directa de Capoeira Nativos. Aunque el grupo lleva cerca de 20 años difundiendo este arte en la región, la academia cumple su primer año de trabajo continuo promoviendo la cultura, el deporte y el acceso comunitario a la capoeira.

Brian Parra, profesor de la Academia Quilombo, explica cómo nació este espacio y qué representa hoy:



“Somos parte del grupo internacional Capoeira Nativos. Estamos en Bucaramanga hace más de un año y tenemos más de 50 estudiantes. La capoeira mezcla música, danza, pateos, acrobacia y mucha habilidad. Tenemos dos sedes: una en Provenza y otra en el barrio Santana, donde hacemos trabajo social con clases gratuitas para los niños del sector".

El proyecto combina formación deportiva con procesos culturales y comunitarios. Además de sus clases regulares, este diciembre realizarán un vacacional para niños, jóvenes y adultos, con sesiones del 1 al 22 de diciembre, de lunes a viernes, desde los 3 años en adelante.

Pero uno de sus momentos más importantes llegará con el encuentro internacional Zumbi 2025, un evento que reunirá a maestros, instructores y estudiantes de varios países:

“El 5, 6 y 7 de diciembre tendremos nuestro encuentro Zumbi 2025 con invitados como Mestre Aranha, Mestre Sucurí y Mestre Monkey. Vendrá gente de Brasil, Europa, Chile y diferentes ciudades del país. La rueda de apertura será en el centro comercial Parque Caracolí a las 7 de la noche.”

Con una oferta cultural que conecta tradición, comunidad y actividad física, Academia Quilombo se consolida como un punto de encuentro para quienes buscan aprender capoeira y mantener viva esta expresión de resistencia afrobrasileña en Colombia.

