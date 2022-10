Orgullo País: emprendimiento llamado Makakiart habla de moda y arte con creaciones de niños

Makakiart es una marca de moda y diseño en la que se crean obras de arte con los dibujos, trazos, huellas, fotos de niños, adultos y mascotas. Esto lo convierte en productos textiles como pañoletas, bolsos y demás accesorios.

“Nuestro sello es una obra de arte, pero no cualquier obra de arte, una que derrita corazones y fortalezca el autoestima de las personas, es convertir eso que nos envían en los productos mas significativos del mundo, siempre pensando en el medio ambiente”, indicó.

Karol Olaya comentó acerca de cómo nació este emprendimiento, ya que después de que nació su hija mayor renunció al trabajo que tenía, pero cuando quiso regresar ya era más difícil que antes y debía empezar desde cero.

“Siempre tuve el sueño de emprender, un día estaba en casa y se me cayeron los trabajos de mis hijas que habían hecho en el jardín, tirarlos a la basura no era una opción y empecé a investigar como darle valor a esas pequeñas obras creadas, la tarea no era fácil porque no tenia conocimiento previo en el sector textil, de forma autodidacta empecé a investigar sobre los diferentes tipos de proveedores y manejo de color, todo lo relacionado para que ese producto inicial fuera exitoso”, indicó.