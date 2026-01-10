Orgullo País: la marca colombiana que transforma botellas PET en moda masculina sostenible

La moda masculina sostenible gana cada vez más terreno en Colombia y uno de los proyectos que hoy se destaca es Borneo Clothing, una marca nacida en Medellín que apuesta por transformar residuos plásticos en prendas pensadas para el verano, sin sacrificar diseño ni calidad.

Fundada en 2021, Borneo surgió con una visión clara: demostrar que es posible vestir con estilo y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental de una de las industrias más contaminantes del mundo. Su propuesta se centra en el uso de materiales reciclados, especialmente botellas de PET, que son convertidas en telas resistentes al sol, con protección UV y alto estándar de durabilidad.

Borneo Foto: Instagram @borneomen.co

Solo en el último año, la marca ha reutilizado 37.917 botellas plásticas, que hoy hacen parte de bañadores, pantalonetas, conjuntos de resort wear y pantalones de lino, diseñados para resaltar la figura masculina y ofrecer una amplia variedad de colores y estilos.

Más allá de la confección de prendas, el proyecto busca romper un mito frecuente alrededor de la moda sostenible: que lo ecológico implica menor calidad. Según su fundador y director creativo, Andrés Restrepo, muchas de las telas amigables con el medio ambiente tienen incluso mayores costos y mejores prestaciones que las tradicionales.



El crecimiento de Borneo también se refleja en su alcance internacional. Actualmente, la marca ya cruza fronteras y tiene presencia en países como México y Costa Rica, con una comunidad que comparte la idea de consumir moda con conciencia ambiental.

Este enfoque le permitió a Borneo convertirse en uno de los cuatro emprendimientos colombianos finalistas del programa #EmprendeEnTikTok, una iniciativa que busca impulsar proyectos con alto impacto social, ambiental y digital, y que entregará capital semilla para potenciar su crecimiento.

Publicidad

A futuro, la marca proyecta fortalecer sus acciones de recuperación de playas y océanos, en alianza con organizaciones ambientales, y seguir posicionándose como un referente de moda masculina sostenible hecha en Colombia, con impacto global.

Escuche aquí de qué se trata: