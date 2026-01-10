En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Orgullo País: la marca colombiana que transforma botellas PET en moda masculina sostenible

Orgullo País: la marca colombiana que transforma botellas PET en moda masculina sostenible

El fundador y director creativo de Borneo Andrés Restrepo explicó en qué consiste la propuesta de apostar por la moda masculina sostenible a partir del uso de botellas recicladas.

Orgullo País: la marca colombiana que transforma botellas PET en moda masculina sostenible
Borneo: la marca colombiana que transforma botellas PET en moda masculina sostenible
Fotos: Instagram @borneomen.co
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad