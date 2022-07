Padre rompió en llanto al ver las malas calificaciones de su hijo: "Mis esfuerzos no valen"

La historia de un padre de familia en Zhengzhou, China, después de conocer que su hijo perdió el examen final y no aguanto la impotencia que lo llevó a romper en llanto por la frustación de lo sucedido.

“Es realmente un poco triste. Ya no me importa. Mis esfuerzos son en vano, ¡que se las arregle por sí mismo!", dijo el padre para ET Today, un reconocido programa de televisión en China.

El padre había estudiado un año completo con su hijo para incentivar su educación, en especial en matématicas. Sin embargo, no fue suficiente y el niño perdió la materia con una muy mala calificación.

Según el el medio chino Qilu Evening News, el padre decidió no ayudar más hijo y espera que por su cuenta nuevamente lo haga sentir orgulloso El hombre estuvo hasta tarde todos los días dándole clases al pequeño.

