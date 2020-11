Paliza de mujer a ladrón que intentó robarle el celular: era campeona en artes marciales

Un video viral muestra el momento en que una mujer le da su merecido a un ladrón que, segundos antes, le había robado el celular.

El hecho ocurrió en pleno centro de Mar del Plata, en Argentina, cuando la mujer, que acababa de salir de su trabajo fue sorprendida por el delincuente. Con lo que no contaba este era que ella había sido campeona de jiu-jitzu, un arte marcial japonés. En las imágenes se la puede ver tomando al delincuente del cuello luego de haberle dado una paliza.

“Hijo de p... andá a laburar, estoy todo el día encerrada trabajando como para que vos me robes”, dice la mujer, mientras que las demás personas llaman a la Policía para que se lleve al delincuente.

“Uno está todo el día laburando en el local, en pandemia, con el sueldo reducido, y este chabón en tres segundo se hizo la mitad de mi sueldo. Estoy enojada pero contenta porque recuperé el celular. Cuando me robó, me crucé a una compañera de trabajo en auto y lo perseguimos. Me bajé del auto y le golpeo la cabeza y le seguí golpeando, me dio mucha bronca e impotencia, yo salía de trabajar y me arrebató el celular. No me arrepiento de haberlo hecho. Estoy orgullosa y espero que este chico no vuelva a robar”, dijo ella a medios locales.