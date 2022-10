¡Para tener en cuenta! 25 lecciones de vida de un sabio bisabuelo de 99 años

Macy Williams, de la web de noticias Pop Sugar , escribió sobre su bisabuelo nonagenario, conocido como Grandpa Cheese, y sobre sus lecciones de vida de las que todos podemos aprender.

Williams cuenta cómo su abuelo, Andy Anderson como se llama en realidad, nunca fue a la universidad y estuvo casado 70 años con una mujer de la que se enamoró en el primer momento que la vio y acabó siendo el distribuidor nacional de lácteos para la cadena Safeway.

Ésta es la lista de Grandpa Cheese con sus 25 lecciones, tal como contó PopSugar:

1. Mantén siempre el sentido del humor.

2. Nunca te creas demasiado bueno para empezar desde el principio.

3. Haz ejercicio todos los días, hasta cuando no te apetezca.

4. No gastes más dinero del que ganas.

5. Bebe zumo de naranja todos los días.

6. El amor a primera vista no es un cuento.

7. Tener un trabajo malo es mejor que no tener ninguno.

8. Cómete todo; no malgastes comida.

9. Tu familia es lo más preciado que tendrás nunca.

10. Come salchichón todos los días. A mí me funcionó.

11. Tu vida es delicada; si te descuidas, te echarás a perder. Es lo que me enseñó el queso.

12. Nunca tengas miedo a ser tú mismo.

13. Todo el mundo tiene demasiada ropa. Ponte lo que tienes y deja de comprar más.

14. Tienes que ser capaz de perdonar, aunque sea difícil.

15. Ahorra dinero ahora y gástalo después.

16. El amor no siempre es fácil; a veces tienes que trabajarlo.

17. Busca el lado cómico de cada situación.

18. Si tienes un problema, no retrases la búsqueda de una solución. Pero, si no hay forma de resolverlo, tendrás que olvidarlo.

19. Asegúrate de que estás haciendo lo que te gusta; no tengas miedo de seguir tus sueños.

20. La educación es importante, pero no necesaria. La vida puede ser una educación por sí misma.

21. Explora tu mundo y mantén la curiosidad.

22. Intenta no tomarte las cosas demasiado en serio.

23. Mi nombre completo es William Bradford James Anderson y mis iniciales siempre me recuerdan Why Be Just Anybody? [en español: ¿Por qué ser simplemente cualquiera?].

24. Ten sentido común. Piensa en la respuesta más razonable para cada situación. Si no tienes sentido común, estás acabado.

25. La vida es un regalo que debes desenvolver. De ti depende determinar si lo que hay dentro te llevará a la felicidad o a la decepción. Tienes el poder de tomar esa decisión por ti mismo.

