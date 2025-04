Pastel explotó en la cara de joven mientras soplaba las velas en su cumpleaños: hay video

En redes sociales se viralizó el video de una joven que, durante la celebración de su cumpleaños, vivió un insólito incidente. El clip, compartido a través de la cuenta de TikTok @idania_121, muestra el momento exacto en que el pastel explota en medio de la festividad.

Publicado el pasado 30 de marzo, el video ya supera los 20 millones de reproducciones y acumula más de 2.6 millones de 'me gusta', junto con cientos de comentarios. Según se aprecia en las imágenes, el hecho habría ocurrido en México y la protagonista se llama Paula.

Pastel explotó en la cara de joven mientras soplaba las velas en su cumpleaños Foto: TiKTok

En la grabación, varias personas animan a la cumpleañera a soplar las velas. Sin embargo, justo cuando se agacha para hacerlo, los globos decorativos del pastel entran en contacto con la llama, provocando una fuerte explosión que destroza el postre. Afortunadamente, la joven no alcanzó a inclinarse por completo, evitando que los restos le impactaran directamente en el rostro.

Al final del video, se observa a una niña asustada por el estruendo, que sonó como una gran detonación, lo que también generó todo tipo de comentarios.

El curioso episodio generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en bromear al respecto: "Mira sólito se repartió", "Me acordé del capítulo de Bob Esponja cuando Calamardo le regala un pastel bomba", "De la nada desaparecía el pastel", "Eso ya es terrorismo JAJAJAJA", "En mis tiempos eran velas, no granadas".