Paula Leca, la mesera que le regalaba hamburguesas a Cristiano Ronaldo

Antes de obtener cinco balones de oro y estar en la cúspide del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo era uno de los niños que se hospedaba en las pensiones del Sporting Club, en el que inició su carrera futbolística. En ese momento, el portugués no contaba con las comodidades que tiene ahora y tenía que rebuscar la manera de conseguir alimento.

En una entrevista, Ronaldo contó los difíciles momentos que tuvo que pasar, ya que muchas veces no tenía dinero para comer.

"Tenía 12 años y no tenía dinero (…) recuerdo que había un McDonald's cerca de la pensión en el que pedíamos las hamburguesas que sobraban, y una señora llamada Edna y otras dos chicas siempre nos daban alguna", dijo.

La intención del delantero al contar la historia es poder encontrar a las mujeres e invitarlas a una cena para agradecerles.

Después de la entrevista de Cristiano Ronaldo, una de las mujeres, que se identificó como Paula Leca, se logró contactar con un medio portugués y dijo que el delantero aparecía en frente del restaurante junto a más niños pidiendo las hamburguesas que sobraban y su jefe las autorizaba para que las regalaran.

Leca también dijo que ellos pedían las hamburguesas casi todos los días de la semana y que el más tímido era Ronaldo. La mujer aseguró que perdió el contacto con las demás personas que trabajaban con ella en ese entonces, pero que si Cristiano le hace la invitación aceptaría.

"Todavía me río de todo eso ahora. Ya se lo había contado a mi hijo, pero pensaba que era una mentira porque no podía imaginar que su madre le diera una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi esposo ya lo sabía, porque a veces él me iba a buscar al trabajo por la noche y también lo veía", dijo.

