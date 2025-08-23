Pelea entre jóvenes en una tienda terminó en tragedia: uno tenía un arma escondida

Un video de cámaras de seguridad se volvió viral en redes sociales tras registrar una violenta pelea entre dos jóvenes en Estados Unidos, que escaló de manera inesperada cuando uno de ellos intentó intimidar a su rival con un arma de fuego.

De acuerdo con las imágenes, todo ocurrió dentro de una tienda donde los adolescentes discutían frente a frente. En medio del altercado, uno de ellos sacó una pistola de su pantalón y la mostró de forma discreta, volteándose para que las demás personas presentes no se percataran del arma.

El joven amenazado permaneció inmóvil durante unos segundos, mientras su contrincante parecía preparar un nuevo intento de intimidación. Sin embargo, cuando el adolescente armado volvió a girarse para mostrar el arma, recibió un fuerte golpe en el rostro que lo derribó al piso. Acto seguido, el otro joven continuó golpeándolo hasta dejarlo inconsciente, momento en el que la pistola cayó al suelo.

🇺🇸 | Tras una discusión, un joven intentó sacar un arma, pero fue rápidamente noqueado antes de lograr desenfundarla. pic.twitter.com/nEDeXHeecG — Actualidad Viral (@ActualidaViral) August 22, 2025

El video ha generado una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, donde usuarios han debatido sobre el peligro del porte ilegal de armas entre adolescentes y la forma en que la situación pudo haber terminado en una tragedia aún mayor.

Las autoridades locales aún no han informado si hubo detenidos ni el estado de salud del joven que quedó tendido en el suelo tras la pelea.