Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Disturbios en Avellaneda

Mujer expuso comprometedores chats de su novio con otra mujer: historia viral en Santa Marta

La polémica comenzó cuando una mujer compartió en Facebook capturas de pantalla y fotografías que, según ella, confirmaban la relación extramarital.

Infidelidad en Santa Marta
Infidelidad en Santa Marta
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 08:11 p. m.

Un nuevo caso de infidelidad se volvió viral en redes sociales, esta vez en Santa Marta. La protagonista de la historia es Yoselin Mora, una joven embarazada que decidió hacer públicas las conversaciones de su esposo, Adrián Villar, con otra mujer.

La polémica comenzó cuando Mora compartió en Facebook capturas de pantalla y fotografías que, según ella, confirmaban la relación extramarital de Villar con Olga Vizcaíno. En dichas publicaciones, la mujer señaló que su pareja llevaba una “doble vida” y acusó a Vizcaíno de involucrarse con un hombre casado pese a que sabía que su esposa estaba esperando un hijo.

Yoselin Mora

Lejos de confrontaciones en la calle, Mora optó por una estrategia diferente: exponer la situación en redes sociales. “Cuando nos comemos”, se leía en uno de los mensajes compartidos, lo que rápidamente encendió el debate digital.

Una de las conversaciones que reveló

La publicación no tardó en generar reacciones. En cuestión de horas, la historia se difundió ampliamente y dio lugar a memes, burlas y comentarios sobre la fidelidad en la Costa Caribe. Mora incluso expresó que su esposo había preferido a “una gordita” antes que a ella, destacando que, pese a su embarazo, se mantenía dedicada al gimnasio.

Esta fue la conversación que reveló

Por su parte, Olga Vizcaíno negó haber conocido el estado civil de Villar ni que fuese a ser padre. En declaraciones al programa En La Movida, aseguró: “No sabía nada de eso. Él y yo nos escribíamos mutuamente y tuvimos química, física, matemática, de todo”. Olga Vizcaíno agregó que nunca vio a Villar acompañado de una mujer, sino siempre con amigos en fiestas o en la calle.

