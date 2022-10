Peluqueros siguen atendiendo en las calles del centro de Barranquilla

Cinco salones de belleza callejeros que estaban instalados entre las carreras 40 y 41 y entre calles 34 y 38, del centro de Barranquilla, fueron retirados de las vías durante un operativo adelantado por la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público.



Aunque a los propietarios de estos negocios les fueron impuestos comparendos y deberán pagar una multa de 250 mil pesos, los estilistas, algunos procedentes de Venezuela, dicen que permanecerán ahí en busca del sustento diario.

Asimismo, afirmaron que arreglando cabellos y uñas, y hasta haciendo depilaciones en los pequeños locales de escasos dos metros cuadrados, es como podían alimentar a sus familias.



"Un día del fin de semana nos hacíamos como $50.000 pesos. La gente cree que uno aquí en la calle gana mucha plata, pero no es así. Ahora nos cayeron por sorpresa (las autoridades) y no sé cómo iremos a trabajar. Por lo menos yo ese comparendo no lo puedo pagar", expresó Vanessa Hernández, una de las trabajadoras informales que fue desalojada.



"Yo sigo aquí con una sillita en la calle, poniendo unas extensiones de pestaña a una cliente que siempre viene, hoy nos tocó así porque ya no tenemos ese lugar donde trabajábamos", agregó Nicol Díaz, una estilista trans, que hace seis meses llegó de Venezuela huyendo de la crisis de su país.



El secretario de Control Urbano y Espacio Público, Henry Cáceres, argumentó que la medida fue tomada porque estos puestos de madera no están autorizados para ofrecer servicios de belleza y no cuentan con las debidas condiciones higiénicas.



