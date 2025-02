Periodistas captan asalto en pleno noticiero en vivo mientras cubrían otro delito

Un equipo de reporteros del canal argentino LN+ vivió un impactante momento en plena transmisión en vivo cuando presenciaron el robo de un vehículo en El Palomar, Buenos Aires. Lo más insólito es que en ese preciso instante estaban cubriendo otro caso de inseguridad ocurrido días atrás en la misma zona.

El hecho ocurrió la mañana del 14 de febrero, cuando Roberto, la víctima del asalto, había estacionado su Toyota Etios gris (placas NTF 441) para entregar un ramo de flores por el Día de San Valentín. En cuestión de segundos, los delincuentes aprovecharon la distracción del hombre y huyeron con el automóvil.

El periodista y el camarógrafo, quienes se encontraban en la zona entrevistando a José, un vecino, sobre otro asalto reciente, reaccionaron en tiempo real al presenciar el delito.

”¡Para, para, para! Acaban de robar, chicos, acaban de robar. ¡Perdón, esto es increíble! Robaron un auto. Acaban de robar”, exclamaron los reporteros mientras corrían hacia la víctima.



🚨 CONURBANO TIERRA DE NADIE🚨 ➡️ El noticiero de Horacio Cabak estaba haciendo una nota por un robo en El Palomar y al mismo tiempo robaban un auto a metros del lugar. ✅️ Provincia arrasada por el Kirchnerismo. pic.twitter.com/OrzTEQ5lDP — Deadpool Liberal 🦁🐍 (@DeadpoolMilei) February 14, 2025

Aún en shock, Roberto confirmó el robo en vivo: “Sí, sí, me robaron, me robaron el auto. Recién lo vi, me lo robaron. Estaba repartiendo flores”, expresó.

Desde el estudio, los periodistas reaccionaron con asombro y preguntaron si este tipo de hechos eran habituales en la zona.

Tras la denuncia, las autoridades iniciaron un operativo para dar con los responsables. Horas después, el vehículo fue localizado y se inició una persecución que culminó con la captura de uno de los ladrones, identificado como F.C., de 20 años. Sin embargo, otro delincuente logró escapar y hasta el momento sigue prófugo.

El robo ocurrió en Bulnes 2595, esquina L. de Guerriero, cerca de una parada de colectivo, una zona donde los vecinos han denunciado múltiples hechos de inseguridad. De hecho, en la entrevista previa al asalto, José relataba el caso de seis delincuentes que habían asaltado a otro residente días antes.

El impactante episodio puso nuevamente en el centro del debate la problemática de la inseguridad en la localidad de El Palomar, donde los vecinos denuncian robos constantes.

Pese a la tensa situación, Roberto, con una actitud sorprendente, decidió seguir adelante con su propósito y entregó el ramo de flores, expresando con ironía: “Gonzalo te lo manda, me robaron el auto recién”.

Este asalto, captado en tiempo real por los medios, es un nuevo reflejo de la inseguridad que golpea a Buenos Aires, donde la delincuencia sigue siendo un problema creciente y preocupante para los ciudadanos.