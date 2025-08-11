Perrita llevó a su cachorro al veterinario y le salvó la vida: todo quedó en video

Las redes sociales son un lugar muy particular, y es que en estos sitios las personas pueden encontrar prácticamente de todo, y hay un sinfín de videos en los que se registran sucesos que nadie creería sin prueba de ellos.

Justamente eso ocurrió en un clip que ha dado la vuelta por todo el mundo al capturar el momento en el que una perrita logró llevar a su pequeño cachorro a una veterinaria.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, la madre aparenta saber exactamente a dónde llevar a su hijo para buscar ayuda. En el video, se ve a la perra llegar con determinación, dejando a su cría en la puerta. Ante eso, el veterinario, escéptico, salió rápidamente y examinó al cachorro, el cual apenas respondía.

Aparentemente, el pequeño canino sufría de hipotermia debido a las temperaturas. Por fortuna, el equipo veterinario actuó rápido y logró estabilizarlo. Al final del clip, se puede ver al cachorro recuperándose en compañía de otro peludo, que parece ser su hermano.

De hecho, se logró saber que otro cachorro de la misma camada estaba siendo atendido en la misma veterinaria, lo que habría servido para guiar a la madre en busca de ayuda para su hijo.

Publicidad

Sin duda, esta es una historia que da para pensar, pues resalta el instinto protector de los animales, además de dejar ver la gran conexión emocional que existe entre los mismos, por lo que muchos aplaudieron al veterinario, quien no dudó en ayudar al pequeño cachorro.