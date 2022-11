“Piedad con ellos”: don Néstor pide no sancionar a policías que lo golpearon en Bogotá

En un claro ejemplo de nobleza, don Néstor, el adulto mayor y vendedor informal agredido por policías en el centro de Bogotá este miércoles, pidió, en diálogo con Mañanas BLU, piedad con los uniformados agresores.

“Ayer vino mi general (Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá) a ver cómo estaba, pero yo le rogué que por favor no los sancionara, que una cuestión de esas le pasa a cualquiera”, reveló el adulto mayor, de 70 años de edad.

“Le dije (al general) que por favor no los sancionara porque yo sé que eso es grave. Le dije que por favor fuera tolerante con ellos, yo no pido nada contra ellos (uniformados agresores)”, agregó el hombre.

Asimismo, pidió a Dios por los policías agresores y manifestó que solo les desea el bien y que ojalá hayan aprendido de este episodio que hoy los tiene en el blanco de todas las críticas.

“Me da mucho pesar con ellos porque sé que las consecuencias son graves. Pido a Dios y a mi general que no los sancione. Pido piedad con ellos”, insistió el vendedor informal.

Niega insultos contra policías

El adulto mayor golpeado negó que en medio de la agresión se haya referido con groserías a los policías y manifestó que de un momento a otro sintió el golpe, que lo dejó inconsciente.

“Yo iba caminando y el agente me empujó y me volteó el carrito, me pegó en la cara un puño, las gafas se me perdieron y la mercancía”, dijo don Néstor.

“Yo sé que el irrespeto a la autoridad es grave, yo no les dije nada”, manifestó don Néstor, quien agregó que solo se “le vuela la piedra interiormente”, pero que trata de controlarse ante las situaciones que se le presentan.

“Hay que agachar la cabeza porque es la autoridad”, precisó el hombre, hijo de una mujer de 95 años, con la cual vive y comparte cada una de sus vivencias.

¿Por qué salió en plena cuarentena?

El abuelo, que tiene un subsidio por 125.000 pesos, manifestó en Mañanas BLU que este miércoles fue la primera vez que salió tras casi dos meses de confinamiento. Indicó que optó por salir a comprar su mercancía, pues esta se le había acabado.

“Yo he cumplido la cuarentena hasta ayer. Ayer salí a comprar la mercancía porque se me acabó. He aguantado estar encerrado porque mis hermanos me ayudan”, manifestó el hombre.

Aseguró don Néstor que, tras recibir la brutal agresión, en la noche de este miércoles recibió un mercado por parte del Distrito, específicamente por parte del Instituto Para La Economía Social, Ipes, el cual agradeció con la humildad que lo caracteriza.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:

