Piqué retiró demanda en contra de Jordi Martín, periodista que reveló la infidelidad a Shakira

De manera inesperada, Gerard Piqué decidió retirar la demanda que había presentado contra el periodista Jordi Martín, conocido por haber revelado la infidelidad del exfutbolista a Shakira con Clara Chía.

Jordi Martín , el paparazzi detrás de la revelación de la infidelidad de Piqué, hizo público el retiro de los cargos en su contra a través de sus redes sociales. El exfutbolista decidió poner fin a la acción penal que había emprendido, lo que resultó en el archivo definitivo de las diligencias en el caso.

La noticia fue compartida por Jordi Martín en sus redes sociales con el mensaje: "Acabo de salir del juzgado con una buena noticia. Gerard Piqué retira todos los cargos en mi contra". Esta sorpresiva decisión pone fin a un proceso legal que había captado la atención de los medios y de la opinión pública.

Carta Jordi Martín Foto: Twitter @jmpaparazzo

Ante la noticia, los seguidores de Shakira no dudaron en mostrar su apoyo al periodista e inundaron la publicación con varios comentarios positivos. "Me alegro", "Shakira 1, Piqué 0", "celébralo Colombia", "no le quedaba de otra", son algunos de los que se leen.

La demanda original fue presentada el 10 de mayo por Gerard Piqué después de que Jordi Martín lo fotografiara junto a Clara Chía en un estacionamiento. Piqué alegó que Martín lo había acosado y amenazado en relación con esta situación. Sin embargo, Martín se defendió sosteniendo que se encontraba en una ubicación legal y que su trabajo como periodista le confería el derecho a capturar imágenes de figuras públicas en lugares públicos.

Además de este incidente en particular, es importante destacar que Jordi Martín había sido un firme partidario de Shakira, respaldándola públicamente en medio de su separación de Piqué. El periodista también afirmó que Piqué había sido infiel a la cantante colombiana antes de su ruptura, y desveló numerosos detalles sobre la relación entre la pareja.

