Reconocido actor de ‘La casa de papel’ lanzó fuerte crítica contra Shakira: “Que pereza das”

En medio de la exitosa carrera musical de Shakira , donde sus canciones dominan las listas de reproducción, el reconocido actor Jaime Lorente López, conocido por sus roles en series populares como 'Élite' y 'La Casa de Papel', lanzó una crítica contundente contra la famosa cantante colombiana.

Shakira se encuentra en uno de los momentos más destacados de su carrera, ya que cada una de sus nuevas canciones se convierte en un éxito instantáneo en las plataformas musicales. Su último sencillo, 'El Jefe', en colaboración con el grupo regional mexicano Fuerza Regida, no es la excepción y actualmente ocupa el primer lugar en las tendencias de YouTube.

La cantante ha sido elogiada por su habilidad para inspirarse en su vida personal para crear música auténtica y emocional. Sus últimas canciones han explorado temas relacionados con su expareja Gerard Piqué y han conectado profundamente con sus seguidores.

Sin embargo, no todos comparten esta admiración por la forma en que Shakira se expresa a través de su música. Jaime Lorente López utilizó su plataforma en las redes sociales para expresar su desacuerdo: "Qué pereza das Shakira", tuiteó.

Publicidad

Las palabras de Jaime Lorente no pasaron desapercibidas y generaron diversas reacciones entre sus seguidores y los fanáticos de la reconocida cantante Shakira. Algunos usuarios compararon las cifras de seguidores en plataformas de streaming musical, señalando que Lorente tiene 84.000 oyentes mensuales en Spotify, mientras que Shakira cuenta con 63.7 millones.

Sin embargo, las críticas no se detuvieron ahí. Algunos internautas arremetieron contra el actor, calificando su carrera musical y actuación como mediocres, e instándolo a mantenerse en silencio. Los comentarios negativos se multiplicaron en las redes sociales, pero no parece que las críticas de Lorente tengan un impacto significativo en la carrera de Shakira.

Le puede interesar: