Shakira no ha autorizado a Petro a usar la canción El Jefe para promover su reforma laboral

El presidente Gustavo Petro desató toda una polémica hace uno días por cuenta de una publicación que hizo a través de sus redes sociales sobre la reforma laboral y la cual relacionó con la nueva canción de la colombiana Shakira, El Jefe.

La canción que la barranquillera interpreta junto al grupo mexicano Fuerza Regida, ha dado de qué hablar por su contenido centrado en la desigualdad laboral y las dificultades que enfrentan los trabajadores en sus empleos.

La canción busca reflejar el trato injusto al que a menudo se ven sometidos estos trabajadores.

El mandatario Gustavo Petro, conocido por su presencia activa en las redes sociales, aprovechó la oportunidad para compartir el video en su cuenta de la plataforma X y en su publicación, escribió: "Por eso se necesita una reforma laboral ".

La publicación no ha caído en gracia en el equipo de comunicaciones de la cantante, a quienes Blu Radio consultó y aclararon que no se ha autorizado el uso de la canción para contextos políticos.

"En ningún momento se ha autorizado por parte de la artista el uso del más reciente sencillo titulado El Jefe, en contextos políticos o partidistas, como en días anteriores se hizo evidente para promocionar la reforma laboral de este gobierno", aseguró Rodrigo Beltrán, jefe de prensa de Shakira.

Cabe recordar que la publicación de Petro fue altamente criticada por varios sectores que lo calificaron como poco seria y superficial, dada la complejidad y delicadeza de un tema como la reforma laboral.

La canción

Shakira publicó un nuevo sencillo, El Jefe, una colaboración junto al grupo de música regional mexicana Fuerza Regida de letra explosiva y en la que dispara un dardo contra su exsuegro y padre del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", canta Shakira.

La colombiana aparece con sombrero de charro mexicano en el video de este tema, un corrido mexicano en toda regla que gira en torno a las precarias condiciones laborales que afrontan muchos trabajadores y en el que el vocalista de la agrupación californiana (EE.UU.), Jesús Ortiz Paz, no se corta mucho a la hora de hablar de los jefes.

La intérprete vuelve a abordar así su sonora separación matrimonial con el padre de sus dos hijos, Milán (10 años) y Sasha (8), tal como ya lo hiciera con la canción "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" junto al argentino DJ Bizarrap, un rabioso sencillo en el que disparó a diestra y siniestra contra Piqué y su en ese entonces amante y hoy novia, Clara Chía.

