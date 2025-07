Polémica por boda secreta de siamesa Carmen Andrade: su hermana dio su versión

La boda secreta de Carmen Andrade, una de las siamesas mexicanas más conocidas en redes, ha causado revuelo entre sus seguidores luego de que ella y su pareja, Daniel McCormack, revelaran que se casaron hace siete meses en una ceremonia privada.

La noticia se dio a conocer a través de un video publicado en el canal de YouTube que comparte con su hermana, Carmen and Lupita. En la grabación, ambos relataron detalles íntimos del enlace, celebrado en el puente Lover’s Leap, en Connecticut, y al que solo asistieron familiares cercanos.

“Ahora soy el esposo. Nos casamos”, anunció Daniel, mientras mostraban imágenes del evento. Carmen, por su parte, explicó que debido a su ansiedad social prefirieron mantener la celebración en un entorno reducido. “Fue en otoño, así que lo hizo aún más bonito”, comentó emocionada.

Rompiendo con la tradición, Carmen optó por no usar vestido blanco. En su lugar, lució un elegante diseño verde esmeralda, mientras que Daniel llevó un traje oscuro con una pajarita a juego y un girasol en el bolsillo. “No me gusta el blanco, pero es solo mi problema”, aclaró la joven.

Sin embargo, la sorpresa no fue solo por la boda en sí, sino porque su hermana siamesa, Lupita, dejó claro que ella no participó en el matrimonio. “Yo no me casé”, afirmó con contundencia en el mismo video. Lupita, quien se ha identificado como asexual, explicó: “No quiero casarme porque no quiero”, y subrayó que respeta las decisiones de su hermana.

La relación entre Carmen y Daniel comenzó en octubre de 2020 a través de una aplicación de citas. Según relató la joven, al principio muchos hombres se acercaban con fetiches por su condición, pero con Daniel fue diferente. “Supe de inmediato que era distinto”, contó.

¿Quiénes son Carmen y Lupita Andrade?

Las gemelas siamesas nacieron en México y crecieron en Connecticut, Estados Unidos. Tienen 23 años y han compartido públicamente los desafíos médicos y físicos que han enfrentado desde su nacimiento. Comparten órganos como el hígado, la pelvis y el sistema reproductivo, pero cada una tiene su propio corazón y estómago. Además, cada una controla una pierna, lo que les tomó 17 años de coordinación para poder caminar juntas.