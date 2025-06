Polémica por millonario cheque que recibió hija de Rubby Pérez por tragedia del Jet Set; se defendió

Una de las hijas del merenguero Rubby Pérez, quien murió tras el colapso del techo de la emblemática discoteca de República Dominicana Jet Set, enfrenta un nuevo escándalo.

Esta vez, luego de que Zulynka Pérez recibiera un cheque por parte de los dueños de la discoteca tras la tragedia.

Familiares del merenguero hicieron una denuncia pública contando este hecho a los medios de comunicación e, incluso, enviaron la foto del

millonario cheque y la publicaron en las redes sociales.

Pantallazo del video del accidente en discoteca donde murió Rubby Pérez. Pantallazo del video.

Ante esto, Zulynka salió a hablar y confirmó que si había recibido el cheque , pero como a manera de “compensación” por ser parte de la orquesta que se vio afectada con el desplome del techo del Jet Set y no por ser hija del merenguero Rubby Pérez.

“Quiero aclarar los malos entendidos y quiero decir que si, es verdad, recibí una compensación como miembro de la orquesta, igual que mi esposo, quien también hace parte de ella. Por mucho tiempo he hecho silencio confiando en que las cosas se van a resolver, sin embargo, ante la desinformación, me vi obligada a aclarar mi posición. No busco confrontación con nadie, lo único que deseo es que se respete el legado de Rubby Pérez”, dijo Zulynka a través de un video.

Hay que decir que un hermano de Rubby Pérez fue quien denunció, al programa Alofoke, que Zulynka había recibido el cheque con el fin de no interponer, supuestamente, acciones legales contra los dueños del Jet Set.

Vea aquí las declaraciones: