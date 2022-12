¡Por fin! Estos son los artistas que se presentarán en Estéreo Picnic 2018

Este miércoles se dio a conocer el cartel que se presentará durante el festival de música que se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de marzo del próximo año.



Gorillaz, The Killers, Lana del Rey y LCD Soundsystem encabezan la lista de artistas que se presentarán en el Parque 222.



Le puede interesar: Ya hay fecha para venta de boletas del Estéreo Picnic 2018.



Además, también se presentarán Zoé, Dj Snake, Hardwell, The National. Bomba Estéreo, Royal Blood, Galantis, Metronomy, Tyler, The Creator, Dillon Francis, Mac Demarco, Milky Chance, Ow Wonder, Sofi Tukker, Thomas Jack, La vida Boheme, Ondatrópica, Diamante Eléctrico, Crew Peligrosos, The Black Madonna, La Ramona, Pablo Trujillo, Dengue Dengue Dengue, Charles King, Buscabulla, Telebit, N.A.A.F.I, La chiva Gantiva, Centayrys, Mnkybsnss, La Máquina Camaleón, La Boa, Technicolor Fabrics, Tribu Baharú, Esteban Copete y su Kinteto Pacífico, Aberlado Carbonó, Cynthia Montaño, Dany F, Ácido Pantera, Surcos, Moügli, Salomón Beda, Saail, Alfonso Espriella, Bleepolar y Tomas Station.

Las boletas para el festival tienen un precio de 495.000 mil pesos en primera etapa.





